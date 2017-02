BerlinEZB-Präsident Mario Draghi wirbt angesichts zunehmender extremistischer Strömungen und der gestiegenen weltweiten Unsicherheit für ein wirtschaftlich offenes Europa. Es sei klar, was der weitere Weg für die Gemeinschaft sei, sagte Draghi am Donnerstag auf einer Veranstaltung in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. „Sich nicht abwenden von dem, was funktioniert hat: Unser Modell der wirtschaftlichen Öffnung, was durch unsere Gemeinschaftswährung verstärkt wird“, sagte Draghi.

Dabei müssten aber die Fehler der Vergangenheit behoben werden, die dafür sorgten, dass dies nicht so gut gelang wie es sein sollte.