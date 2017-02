BrüsselDie Inflation in der Euro-Zone ist auf dem Vormarsch und nähert sich der von der EZB angestrebten Zielmarke. Die Verbraucherpreise zogen im Januar im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 1,8 Prozent an, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Damit wurde eine frühere Schätzung bestätigt. Noch im Dezember lag die Teuerungsrate bei lediglich 1,1 Prozent.

Insbesondere der Ölpreisanstieg sorgte für anziehende Inflation: Die Kosten für Energie legten im Januar um 8,1 Prozent zu. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,2 Prozent. Für Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak mussten die Verbraucher 1,8 Prozent mehr bezahlen als im Vorjahresmonat.