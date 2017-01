FrankfurtGegner der billionenschweren Anleihekäufe haben sich auf der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Dezember deutlich Gehör verschafft. Einige Ratsmitglieder hätten keine von zwei vorgeschlagenen Optionen zur Verlängerung der Käufe unterstützen können, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll des Ratstreffens in Frankfurt. Ihre skeptische Haltung bezüglich Wertpapierkäufen sei grundsätzlicher Art und gelte vor allem gegenüber dem Erwerb von Staatsanleihen. Zu den prominenten Kritikern des Programms zählen Bundesbankpräsident Jens Weidmann und EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger. In den vergangenen Jahren haben beide wiederholt auf Gefahren dieses geldpolitischen Werkzeugs hingewiesen.

Im Dezember hatte die Notenbank beschlossen, ihre milliardenschweren Anleihekäufe, die im März 2017 enden sollten, bis Ende 2017 auszuweiten, gleichzeitig aber das monatliche Kaufvolumen ab April von 80 auf 60 Milliarden Euro zu senken. EZB-Chef Mario Draghi und seine Notenbankkollegen wollen mit den Transaktionen die Wirtschaft unterstützen und die Inflation in Richtung ihres mittelfristigen Zielwerts von knapp zwei Prozent bringen. Davon ist die Notenbank aber immer noch weit entfernt. Im Dezember waren die Verbraucherpreise im Währungsraum lediglich um 1,1 Prozent gestiegen.