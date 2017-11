Trotz der anhaltenden Geldflut der EZB hat sich die Inflation in der Euro-Zone abgeschwächt. Die Verbraucherpreise legten im Oktober nur noch um 1,4 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag auf Basis endgültiger Daten mitteilte. Im September war die Teuerung noch einen Tick höher. Die Europäische Zentralbank (EZB) erachtet einen Wert von knapp zwei Prozent als ideal für die Konjunktur .

Die niedrigsten Inflationsraten im Euro-Raum wurden in Zypern (0,4 Prozent) sowie in Irland, Griechenland und Finnland (je 0,5 Prozent) gemessen. Am stärksten verteuerten sich die Lebenshaltungskosten in Litauen (4,2 Prozent) und Estland (4,0 Prozent). Deutschland lag mit einer Rate von 1,5 Prozent leicht über dem Durchschnitt.