ParisFrankreichs Wirtschaft hat Ende 2016 an Tempo gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember um 0,4 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus in dieser Größenordnung erwartet. Im Sommer war die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone lediglich um 0,2 Prozent gewachsen.