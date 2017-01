Anteil am Umsatz des verarbeitenden Gewerbes (Bruttoproduktionswert): 55 % Zusätzliches Umsatzwachstum pro Jahr: 1-2 % Produktivitätssteigerungen: 4-7 % Zahl der Arbeitsplätze: 230.000 Jährlicher Zuwachs an Arbeitsplätzen: + 0,6 %

Anteil am Umsatz des verarbeitenden Gewerbes (Bruttoproduktionswert): 10 % Zusätzliches Umsatzwachstum pro Jahr: 2-3 % Produktivitätssteigerungen: 5-10 % Zahl der Arbeitsplätze: 15.000 Jährlicher Zuwachs an Arbeitsplätzen: + 0,8 %

Anteil am Umsatz des verarbeitenden Gewerbes (Bruttoproduktionswert): 22 % Zusätzliches Umsatzwachstum pro Jahr: 2-3 % Produktivitätssteigerungen: 6-9 % Zahl der Arbeitsplätze: 50.000 Jährlicher Zuwachs an Arbeitsplätzen: + 0,2 %

Anteil am Umsatz des verarbeitenden Gewerbes (Bruttoproduktionswert): 13 % Zusätzliches Umsatzwachstum pro Jahr: 2-5 % Produktivitätssteigerungen: 7-11 % Zahl der Arbeitsplätze: 95.000 Jährlicher Zuwachs an Arbeitsplätzen: + 0,9 %

Dies wäre für die Gesellschaft in zweierlei Hinsicht Gift, denn erstens steigen die internen Konfliktpotentiale zwischen den gut ausgebildeten und flexiblen Menschen und denen, die weniger gut gebildet sind und deren Optionen nun geringer werden. Zweitens kann dieser Konflikt möglicherweise nur dadurch gelöst werden, dass er auf einen Dritten, nämlich das Ausland übertragen wird. Anstelle der Digitalisierung würde dann die Globalisierung oder sogar einzelnen Länder zum Schuldigen für die heimischen Probleme ernannt.

Dies ist bereits sichtbar, zum Beispiel in Großbritannien und den Vereinigten Staaten, wo soziale und ökonomische Probleme gegen besseres Wissen der Europäischen Union beziehungsweise Mexico und China angelastet werden, und könnte sich in protektionistischen Maßnahmen ausdrücken. Dies wäre eine weitere Bedrohung des internationalen Handels und damit auch des internationalen Friedens.

Beide Trends, das heißt die technologisch bedingte Rezentralisierung von Produktionsprozessen und die entlassungsbedingte Verschärfung von Handelsbarrieren, träfe vor allem, aber nicht nur, die weniger entwickelten Länder. Deren Unternehmen sind ohnehin nur unzureichend an der globalen Wertschöpfungskette beteiligt und bieten im Zweifel die Güter und Vorprodukte an, die in den Industrieländern im Verlauf des Strukturwandels bereits obsolet geworden sind, aber im Bewusstsein der Menschen immer eine hohe Bedeutung haben – wie Stahl in den USA.