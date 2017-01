Wie meistern deutsche Topmanager den digitalen Wandel? Welche Fähigkeiten brauchen moderne Chefs? Und was können sie von Start-ups lernen? Die Antworten finden Sie in unserem Sonderheft „Digital Leadership“.

Auf der Sollseite sind Unternehmen auch schärferem Wettbewerb ausgesetzt. Ihre Einbindung in globale Wertschöpfungsketten oder gar -netzwerke wird fragiler und kann schneller in Frage gestellt werden. Sie sind als Handelspartner für andere Unternehmen noch stärker ersetzbar. Die Produktpalette kann noch schneller veralten, als es bereits seit langem der Fall ist. Darüber hinaus könnte es sogar sein, dass die Produktionsprozesse wieder zentralisiert werden, das heißt die Wertschöpfungsketten würden dann wieder kürzer werden. Man denke nur an den 3D-Drucker, der es ermöglicht, verschiedene bisher an unterschiedlichen Standorten hergestellte Bauteile eines Produkts zentral zu produzieren. Dann hätte die Digitalisierung und Vernetzung den paradoxen Effekt, dass sie in der letzten Konsequenz die Vernetzung reduzieren.