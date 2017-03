BerlinWenige Tage vor einem G20-Finanzministertreffen in Baden-Baden hat sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble unzufrieden mit dem gegenwärtigen Zinsniveau gezeigt. „Die Zinsen sind zu niedrig“, sagte der CDU-Politiker am Dienstag Berlin: „Es wäre mir lieber, sie wären nicht so niedrig.“ Allerdings gab er auch zu bedenken, dass es eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre sein werde, mit einem höheren Zinsniveau zurechtzukommen, ohne dass es in vielen Teilen der Welt zu Problemen komme.