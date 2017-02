FrankfurtDie Europäische Zentralbank drosselt ihre in Deutschland umstrittenen Staatsanleihen-Käufe leicht. In der Woche bis zum 24. Februar nahmen die EZB und die nationalen Euro-Notenbanken öffentliche Schuldtitel im Volumen von 16,29 Milliarden Euro in ihre Bücher, wie die Währungshüter am Montag in Frankfurt mitteilten. In der Woche zuvor waren es noch 17,19 Milliarden Euro gewesen. Seit März 2015 wurden damit insgesamt Staats- und Regionalanleihen sowie Schuldentitel supra-nationaler Institutionen im Umfang von 1,39 Billionen Euro erworben.