Das Konsumklima unter deutschen Verbrauchern ist überraschend im vergangenen Jahr gestiegen. Dies ist der dritte Anstieg in Folge. Die Konsumenten blicken zuversichtlich auf ihr künftiges Einkommen.

Die florierende Konjunktur sorgt bei den deutschen Verbrauchern für immer bessere Stimmung. Die Konsumenten blicken so zuversichtlich auf ihr künftiges Einkommen wie noch nie seit der Wiedervereinigung, wie die GfK-Experten mitteilten. Dadurch kletterte das von den Marktforschern berechnete Konsumklima für Juli überraschend um 0,2 auf 10,6 Punkte und markiert den höchsten Stand seit Oktober 2001. Dies ist der dritte Anstieg in Folge. "Damit befindet sich die Konsumstimmung in Deutschland weiterhin klar im Aufwind", sagte GfK-Fachmann Rolf Bürkl.

GfK : Konsum bleibt auch 2017 wichtige Konjunkturstütze Lange Zeit war es vor allem der Export, der für Wachstum und Wohlstand in Deutschland sorgte. Inzwischen tragen auch die Verbraucher immer mehr dazu dabei, aber das Konsumwachstum geht zurück.

"Die Bundesbürger sehen die heimische Konjunktur auch zu Beginn des Sommers in exzellenter Verfassung", betont der Experte. Das Teilbarometer dazu erreichte ein Drei-Jahres-Hoch. Zuletzt hatte das Ifo-Geschäftsklima blendende Laune auch bei den Unternehmen signalisiert. "Die Verbraucher gehen davon aus, dass der Aufschwung in Deutschland trotz weltwirtschaftlicher Risiken an Dynamik gewinnt", sagte Bürkl. Auch die Verunsicherung durch mögliche Handelsbeschränkungen der US-Regierung und die beginnenden Brexit-Verhandlungen zum EU-Austritt Großbritanniens könnten dieses Bild derzeit nicht trüben.

Anzeige