Obwohl es bei den Selbstständigen einen Rückgang um 20.000 auf 4,325 Millionen gab, kletterte die Beschäftigung insgesamt auf das Rekordniveau von 44,5 Millionen. Das waren 668.000 oder 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch im ersten und zweiten Quartal hatte es jeweils ein Plus von 1,5 Prozent gegeben.

Die gute Konjunktur treibt die Zahl der Arbeitnehmer in Deutschland erstmals über die Marke von 40 Millionen. Im dritten Quartal nahm sie binnen Jahresfrist um 694.000 oder 1,8 Prozent auf 40,175 Millionen zu. "Der Anstieg ist überwiegend auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurückzuführen", teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit.

Grund ist der Dauer-Boom der deutschen Wirtschaft, die in diesem Jahr wohl das achte Jahr in Folge wachsen wird. Der Aufschwung dürfte sich den meisten Experten zufolge fortsetzen. Die Wirtschaftsweisen sagen deshalb voraus, dass die Beschäftigtenzahl 2018 im Jahresschnitt auf 44,81 Millionen steigen wird.

Die deutsche Wirtschaft erhöht ihr Wachstumstempo: Das Bruttoinlandsprodukt stieg im dritten Quartal um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Unternehmen waren laut Ifo-Institut so zuversichtlich wie nie zuvor.

Besonders viele Jobs schufen in den Sommermonaten die Dienstleister. Im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit entstanden 207.000 Jobs, bei Unternehmensdienstleistern 159.000. In Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe gab es einen Zuwachs von 128.000 Personen, im Produzierenden Gewerbe von 69.000, im Baugewerbe von 45.000 sowie in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei von 3000. Nur im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleister gab es einen Rückgang, und zwar um 20.000 Beschäftigte.