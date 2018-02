Der Zauber ägyptischer Musik, Mohammed und die Versteckstation

(...) Nachdem ich das erste Semester in meinem nur klappbettgroßen Zimmer gewohnt hatte, kam mir das Angebot eines Kommilitonen gerade recht, mit ihm eine Wohngemeinschaft zu bilden. Der Kommilitone hieß Mohammed Ortani. Er war Palästinenser, zehn Jahre älter als ich und in Deutschland bereits gut integriert. Seine Familie hatte man aus dem heute in Israel liegenden Jaffa nach Amman in Jordanien vertrieben. Er war zum Studium nach Münster gekommen und hatte eine Deutsche geheiratet, die nach der Geburt des ersten Kindes zurück zu ihren Eltern ins Sauerland zog, denn sie war berufstätig und brauchte, während sie arbeitete, die Eltern zur Beaufsichtigung des Kindes.

An manchen Wochenenden besuchte sie Mohammed oder er fuhr zu ihr. Da sie aber in der Woche nicht bei Mohammad sein konnte und ich samstags und sonntags und in den Semesterferien zu Hause bei meinem Vater arbeitete, bot es sich an, dass ich Mohammeds Untermieter wurde. Für mich stellte jenes eine Jahr, in welchem ich in der WG mit ihm lebte, nicht nur eine deutliche räumliche Verbesserung dar, sondern es war auch eine in jeder Hinsicht lebhafte Erfahrung. Anfangs studierten wir noch recht ernsthaft und verbrachten viel Zeit mit dem Nacharbeiten der Vorlesungen. Fast schien es mir, als hätte Mohammed, der erhebliche Schwierigkeiten bei den Klausuren hatte, einen Tutor bei sich einstellen wollen, und dieser Tutor sollte nun ich sein. Doch unser Elan fand bald andere Ziele.

Wir diskutierten nämlich ausführlich und ausdauernd über Politik. Wir studierten ja genau zu jener Zeit, als sich die 68er-Bewegung formte und aktiv war, auch im damals sehr verträumten Münster. Besonders der Sechstagekrieg vom Juni 1967 zwischen Israel auf der einen Seite und Ägypten, Jordanien und Syrien auf der anderen Seite wurde oft zum Gegenstand unserer Gespräche. Er war zwar im Prinzip beendet, aber das Thema ließ Mohammed nicht los. Und das war mehr als verständlich, denn dieser Krieg verschob die geopolitischen Kräfte in der Region einschneidend und bis zum heutigen Tag, weil Israel in ihm die Sinai-Halbinsel, den Gazastreifen,

Ostjerusalem, das Westjordanland und die Golan-Höhen eroberte und diese Gebiete fortan kontrollierte.

Hans-Werner Sinn : Emmanuel Macrons Ideen sind gefährlich Die Forderungen des französischen Präsidenten laufen auf eine europäische Transfer- und Haftungsunion hinaus. Das wäre politisch fragwürdig und ökonomisch kontraproduktiv.

(…)

Oft, wenn die Stimmung melancholisch war, hörten wir Umm Kulthum, jene ägyptische Sängerin, die Mohammed so mochte. Wir lauschten ihr stundenlang und mithilfe aller Platten, derer er habhaft werden konnte. Anfangs ließ mich ihre Musik kalt, doch mit der Zeit fand ich großen Gefallen an ihr, an diesen langen und scheinbar eintönigen, in Wahrheit jedoch kunstvoll geschwungenen Vokalen und an der variablen, bisweilen dramatisch anmutenden Rhythmik, die das Maqam, das arabische Tonsystem, auszeichnen.

Heute bin ich wie elektrisiert, wenn ich orientalische Musik höre, und kann mich manchmal gar nicht mehr lösen, so faszinierend finde ich sie. Wenn Umm Kulthums Gesänge durch unser Haus schallen, sucht meine Frau zwar das Weite, ich aber gebe mich ihr voll und ganz hin.

Gegen Abend drehte Mohammed meist erst so richtig auf, nicht nur mit Blick auf die Musik. Denn wenn sich Mitternacht näherte, fing er an zu kochen und zauberte wundervolle Gerichte. Hummus in jedweder Form, etwa als gestampfter Brei oder als im Fett ausgebackene Kügelchen; auch länglich gerollte Hackfleischbällchen mit Bergen von gehackter Petersilie darin; dazu klebrige, sehr klebrige Süßspeisen, wie man sie heute aus türkischen Läden kennt; die Liste seiner Kunstwerke aus der Küche war lang.

Besonders imponiert hat mir Mohammeds Lammfleisch-Gulasch. Es wurde in einem hohen Topf geschmort, bis es fast weich war. Dann legte man Klebereis darauf und einen ganzen umgestülpten Blumenkohl, der wieder mit etwas Reis gefüllt wurde. Mit ausreichend Wasser gegart entstand so eine feste Masse, die man umstülpte und die so zu einer Art Kuchen mit einer Gulaschschicht auf der Oberseite wurde. Ein überaus "köstlicher" Kuchen, dem ich nie wiederstehen konnte. Am besten schmeckte er, wenn man heißen Tee bester Qualität dazu trank, wenn möglich mit frischen Pfefferminzblättern.

Anzeige