Das Studium der Volkswirtschaftslehre begann ich zum Wintersemester 1967/68 an der Universität Münster, Westfalen, denn das war für einen Braker, der am Wochenende nach Hause zurückmusste, um im elterlichen Betrieb zu helfen, die günstigste Möglichkeit. Ich erinnere mich noch an die langen, bis auf den Hof reichenden Schlangen vor dem Münsteraner Schloss, in die man sich einreihen und stundenlang warten musste, um sich dann immatrikulieren zu können. Ich mietete ein Zimmer, das so klein war, dass ich darin nicht mehr stehen konnte, wenn mein Klappbett heruntergefahren war. Trotzdem war ich glücklich damit, denn endlich hatte ich meine eigene »Bude«.