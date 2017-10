 US-Industrie beschleunigt Wachstum

Die US-Industrie hat im September ihr ohnehin schon kräftiges Wachstum noch einmal erhöht. Der Einkaufsmanagerindex stieg um 2,0 auf 60,8 Zähler und erreichte den höchsten Stand seit Mai 2004, wie aus der am Montag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem leichten Rückgang auf 58,0 Punkte gerechnet. Das Barometer signalisiert ab 50 Zählern Wachstum. Vor allem die Aufträge legten spürbar zu, und der Jobaufbau war so stark wie zuletzt im Juni 2011.