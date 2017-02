FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) hat im vergangenen Jahr dank steigender Erträge aus dem milliardenschweren Anleihenkaufprogramm mehr Gewinn gemacht. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 111 Millionen Euro auf 1,2 Milliarden Euro, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die EZB und die Notenbanken des Eurosystems kaufen seit März 2015 in großem Umfang Staatsanleihen der Euro-Länder. Der größte Teil davon entfällt auf die nationalen Notenbanken, die auf eigene Rechnung handeln. Die EZB selbst übernimmt aber acht Prozent der Käufe von derzeit monatlich 80 Milliarden Euro – und kassiert für diese Papiere entsprechend Zinsen. Insgesamt belaufen sich die Käufe bislang auf 1,6 Billionen Euro.

Die EZB profitierte außerdem von den steigenden Zinsen in den USA. Die Notenbank hat einen Teil ihrer Währungsreserven in US-Staatspapiere investiert. Deren Renditen steigen bereits seit einiger Zeit. So wuchsen die Zinserträge aus Währungsreserven von rund 280 auf 370 Millionen Euro.