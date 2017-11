Das Münchener Ifo-Institut hebt seine Wachstumsprognose für Deutschland für das laufende Jahr an. Es werde nun mit einem Plus von 2,3 Prozent gerechnet, erklärte das Institut am Freitag und bestätigte damit einen entsprechenden Vorabbericht des "Spiegels". Kalenderbereinigt betrage das Plus sogar 2,6 Prozent. Der Zuwachs wäre der größte seit 2011, als die deutsche Wirtschaft um 3,7 Prozent wuchs. Bislang hatten die führenden Wirtschaftsforscher, zu denen auch das Ifo gehört, 1,9 Prozent vorhergesagt.

Grund für die Korrektur nach oben ist ein starker Wachstumsschub im dritten Quartal. Auch lag der Zuwachs im ersten Quartal höher als zunächst berechnet.