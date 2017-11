Bild vergrößern Der Präsident des ifo Instituts, Clemens Fuest Bild: dpa

Das Wirtschaftsklima in der Euro-Zone ist so gut wie seit 17 Jahren nicht mehr. Das Barometer stieg im vierten Quartal um 1,8 auf 37,0 Punkte, wie das Ifo-Institut am Montag zu seiner Expertenumfrage mitteilte.