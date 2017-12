Die deutsche Wirtschaft will im kommenden Jahr ihren Kapitalstock kräftig ausbauen. Mehr als jeder dritte Firmenchef plant, die Investitionen 2018 im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen. 56 Prozent der Ausgaben sollen dabei in echte Kapazitätserweiterungen fließen. In den vergangenen Jahren standen meist Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen im Vordergrund. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage unter mehr als 600 Managern, die das Münchner ifo Institut im Auftrag der WirtschaftsWoche durchgeführt hat.

Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften lässt laut Umfrage nicht nach. 37 Prozent der Betriebe wollen 2018 die Mitarbeiterzahl erhöhen, nur neun Prozent wollen diese verringern. Nach den drei größten Konjunkturbremsen gefragt, nennen 73 Prozent den Fachkräftemangel. Danach folgen überzogene Lohnabschlüsse (49 Prozent) und der global zunehmende Protektionismus (44 Prozent).