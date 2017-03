Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des ifo Instituts. In einer Simulationsrechnung haben die Ökonomen untersucht, wie sich Exporte und Importe verändern, wenn die USA auf Einfuhren generell einen Zoll von 45 Prozent einführen. „Wenn die anderen Länder Zölle gleicher Höhe auf amerikanische Produkte erheben, droht dem US-Export ein Absturz um 91 Prozent“, schreibt ifo-Präsident Clemens Fuest in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche.

Das Bruttoinlandsprodukt der USA würde laut Fuest bei einem Handelskrieg um sieben Prozent fallen – und Kollateralschäden im globalen Handel provozieren. In Deutschland etwa, das neun Prozent seiner Exportgüter in die USA verkauft, würde das BIP um 0,5 Prozent sinken. „Bei einem Handelskrieg mit allen Partnerländern wären die USA einer der Hauptverlierer. Deshalb sollten sich die Handelspartner nicht darauf einlassen, internationale Handelsverträge wie die WTO durch bilaterale Abkommen mit den USA zu ersetzen“, fordert Fuest in der WirtschaftsWoche.