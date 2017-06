Die Stimmung bei den deutschen Exporteuren ist so gut wie seit mehr als sechs Jahren nicht mehr. Das Barometer für die Exporterwartungen kletterte im Juni um 2,7 auf 17,5 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage unter 2700 Unternehmen mitteilte. "Die deutschen Exporteure profitieren insbesondere von der wirtschaftlichen Dynamik in der EU", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.