Steigende Kosten für Benzin und viele Lebensmittel lassen die Preise in der Wahrnehmung deutscher Verbraucher so stark steigen wie seit viereinhalb Jahren nicht mehr. Die gefühlte Inflationsrate kletterte im Februar auf 3,8 Prozent, wie Berechnungen der italienischen Großbank UniCredit ergaben. "Das ist der höchste Wert seit August 2012", sagte deren Deutschland-Chefvolkswirt Andreas Rees am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die vom Statistischen Bundesamt ermittelte offizielle Teuerungsrate liegt dagegen bei nur 2,2 Prozent. Die Differenz kommt zustande, weil UniCredit die Waren und Dienstleistungen nach ihrer Kaufhäufigkeit gewichtet.

"Treiber hinter dieser hohen gefühlten Inflation sind gestiegene Kraftstoffpreise", erklärte Rees. "Aber auch teurere Lebensmittel trugen dazu bei." Da Benzin, Brot, Butter und viele andere Nahrungsmittel regelmäßig gekauft werden, fallen Verbrauchern höhere Preise hier viel stärker auf als bei Produkten, die sie nur selten erwerben - etwa Möbel oder Fernseher. Dadurch haben Konsumenten das Gefühl, dass die Teuerungsrate deutlich größer ist als die amtlich ausgewiesene.