BerlinDie gute Konjunktur drückt die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland auf den tiefsten Stand seit 17 Jahren. Im vergangenen Jahr meldeten 21.518 Unternehmen und damit 6,9 Prozent weniger Insolvenz an als 2015, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Einführung der Insolvenzordnung 1999.

Einen Anstieg hatte es zuletzt im Rezessionsjahr 2009 gegeben. Damals zogen die Pleiten um fast zwölf Prozent an. Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger bezifferten die Amtsgerichte für 2016 auf rund 27,4 Milliarden Euro.