BerlinDie Bundesregierung lässt ihre Wachstumsprognosen für das laufende Jahr trotz der Unsicherheiten über den künftigen Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump unverändert. In ihrem neuen Jahreswirtschaftsbericht gehe sie von einem Zuwachs der deutschen Wirtschaftsleistung von 1,4 Prozent aus – ebenso viel wie in der Herbstprognose der Regierung, erfuhr Reuters am Montag aus mehreren Quellen in der schwarz-roten Regierungskoalition. Im vergangenen Jahr war die deutsche Wirtschaft zwar um 1,9 Prozent gewachsen, allerdings auch, weil es mehr Arbeitstage gab als im laufenden Jahr.