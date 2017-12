 Bundesbank erhöht Wachstumsprognose deutlich

Die Bundesbank hat ihre Konjunkturprognosen für Deutschland auf Grund des anhaltend kräftigen Wirtschaftsausschwungs deutlich erhöht. Für die Jahre 2019 und 2020 erwarten die Notenbank-Experten jedoch eine Verlangsamung des Wachstums, wie die Bundesbank am Freitag mitteilte. Sie rechnet nun für 2017 mit einem kalenderbereinigten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,6 Prozent. Bislang lautete die Erwartung plus 1,9 Prozent. Die Vorhersage für 2018 hob sie auf 2,5 (bisher: 1,7) Prozent an. Die Notenbank erwartet dann für 2019 noch ein Wachstum von 1,7 (1,6) Prozent und für 2020 von 1,5 Prozent.