Daran dürfte sich so bald nichts ändern. Denn auch in Südeuropa ist der Reformeifer erlahmt. Statt durch Deregulierung mehr Dynamik aus der Wirtschaft herauszukitzeln, suchen die Regierungen ihr Heil (schon wieder!) in mehr Schulden. Ähnlich sieht es in China aus. Mit staatlichen Infrastrukturprogrammen und administrativ gelenkter Kreditvergabe zugunsten maroder Staatsunternehmen stützt die Regierung in Peking die Konjunktur. Damit aber entzieht sie privaten Unternehmen Ressourcen und blockiert den Strukturwandel. Immer mehr Anleger kehren dem Land daher den Rücken. Um den Absturz der Landeswährung Renminbi zu verhindern, hat die Regierung den Kapitalexport eingeschränkt. Das schmälert die Attraktivität des Landes für ausländische Investoren.

Versiegt der Kapitalzustrom, wird China der Sprung vom Schwellen- zum Industrieland nicht gelingen. „China steht vor schwierigen Zeiten“, urteilt Commerzbanker Krämer. Das Land werde in den nächsten Jahren „wirtschaftlich enttäuschen“. Für die Weltwirtschaft und die deutschen Exporteure ist das eine schlechte Nachricht. Denn China steuert rund ein Drittel zum globalen Wirtschaftswachstum bei und ist nach wie vor dessen wichtigster Motor.