ParisDie französische Industrie hat ihre Produktion überraschend stark hochgefahren. Im November stellten die Betriebe des gesamten Produzierenden Gewerbes 2,2 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das nationale Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten hier nur mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet, nach minus 0,1 Prozent im Oktober. Allein in der Industrie ging es im November mit 2,3 Prozent ebenfalls spürbar bergauf. Die Versorger und die Bergbauunternehmen verzeichneten einen Anstieg von 1,5 Prozent.