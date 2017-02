RomItaliens Unternehmen haben ihre Produktion im Dezember überraschend hochgefahren. Die Betriebe stellten 1,4 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das nationale Statistikamt Istat am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten eine Stagnation erwartet, nach einem Plus von 0,7 im November.

Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal gewachsen ist. Istat veröffentlicht eine erste Schätzung am 14. Februar.