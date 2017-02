TokioDie japanische Wirtschaft ist Ende 2016 das vierte Quartal in Folge gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 1,0 Prozent zu nach einem Zuwachs von 1,4 Prozent in den drei Monaten zuvor, wie die Regierung in Tokio am Montag mitteilte.

Damit lag das Plus der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft hinter den USA und China in etwa im Rahmen der Expertenschätzungen von 1,1 Prozent. Die Wirtschaft setze ihre moderate Erholung fort, erklärte Wirtschaftsminister Nobuteru Ishihara.