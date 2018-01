Kapazitätsengpässe sind das beherrschende Thema auch in der Bauwirtschaft. Die niedrigen Zinsen, die stabilen Einkommensaussichten und die Zuwanderung treiben derzeit die Nachfrage nach Immobilien. „Wir können den Hebel gar nicht so schnell auf Expansion umlegen, wie die Nachfrage steigt“, heißt es beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Im nächsten Jahr werden 350.000 neue Wohnungen fertiggestellt, 50.000 weniger als benötigt. Engpässe gibt es vor allem in Ballungszentren und Universitätsstädten.

Auch im öffentlichen Bau und im Wirtschaftsbau sind die Zementmischer im Dauereinsatz. Der stete Strom der Steuer- und Mauteinnahmen landet via staatlicher Auftragsvergabe in den Kassen der Baufirmen. In den Städten hat sich der Leerstand von Büroimmobilien seit 2010 halbiert. Durch die anziehenden Ausrüstungsinvestitionen ist zudem der Bedarf an Lager- und Werkhallen gestiegen. Im Schnitt rechnen die Ökonomen des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie für 2018 mit Umsatzzuwächsen am Bau von fünf Prozent. Rund die Hälfte davon geht allerdings auf das Konto höherer Preise.