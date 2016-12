In der Bauwirtschaft wirken die niedrigen Zinsen ebenfalls wie ein Aufputschmittel. Die Branche sitzt auf den höchsten Auftragsbeständen seit 21 Jahren. Vor allem im Wohnungsbau geht die Post ab. „Die niedrigen Zinsen machen das Bauen erschwinglicher und treiben die Anleger auf der Suche nach Rendite in den Immobilienmarkt“, sagt Heiko Stiepelmann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.

Zudem lassen die Binnenwanderungen in die großen und mittelgroßen Städte den Bedarf an günstigem Wohnraum steigen. „Obendrauf kommt noch der Bau von Flüchtlingswohnheimen“, sagt Stiepelmann. Nach dem Rekordplus von acht bis neun Prozent in diesem Jahr rechnet Stiepelmann für 2017 mit einem Umsatzzuwachs im Wohnungsbau von sieben bis acht Prozent. „In manchen Regionen besteht die Gefahr einer Blasenbildung“, warnt der Bauexperte.