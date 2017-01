PekingDie Regierung in China will einen weiteren Anstieg der ohnehin schon hohen Verschuldung von Unternehmen im Land verhindern. Man werde nicht zulassen, dass die Schuldenlast von Firmen außerhalb der Finanzbranche über die aktuellen Niveaus hinausgingen, sagte der Chef der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Xu Shaoshi, am Dienstag in Peking. Deren Schuldenstand entspricht 169 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das Kreditwachstum sei nach internationalen Maßstäben „sehr schnell“ gewesen, sagte Xu. Obwohl die Binnenwirtschaft stabil sei, gebe es Probleme. Man werde aber sicherstellen, dass sich die Wirtschaft in vernünftigen Bahnen bewege.

Die nach den USA zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt dürfte nach Schätzung von Ökonomen im abgelaufenen Jahr um 6,7 Prozent gewachsen sein. Die Regierung in China hatte einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 6,5 Prozent bis sieben Prozent anvisiert. Für dieses Jahr seien die Risiken für die Volksrepublik höher. Man sei aber zuversichtlich, dass der Zuwachs auch 2017 in einem angemessenen Bereich bleibe.