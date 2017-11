Außerdem fordern die Wirtschaftsweisen von der EZB eine geldpolitische Wende. "Risiken für die Finanzstabilität sprechen für eine Normalisierung", heißt es. Sie verweisen dabei auf den deutlichen Anstieg der Wohnimmobilienpreise in Europa und speziell Deutschland, wo die Bundesbank in dieser Hinsicht inzwischen in Städten von einer Überbewertung zwischen 15 und 30 Prozent ausgehe. Angesichts des Aufschwungs in der Euro-Zone sollten die Währungshüter ihre Aufkäufe zügig verringern und früher beenden, so die Ökonomen.