Berlin/NürnbergSteigende Preise und protektionistische Töne aus den USA belasten einer Umfrage zufolge das Konsumklima in Deutschland. Die Marktforscher der Nürnberger GfK sagen für März eine Eintrübung ihres Stimmungsbarometers um 0,2 auf 10,0 Punkte voraus. Dies ist der erste Rückgang nach drei Anstiegen in Folge. „Der Regierungswechsel in den USA und die zuletzt deutlich gestiegene Inflation haben der überaus guten Konsumstimmung im Februar einen Dämpfer versetzt“, sagte GfK-Experte Rolf Bürkl am Donnerstag zur Befragung unter 2000 Bürgern. Der private Konsum hatte Ende 2016 zusammen mit den Flüchtlingsausgaben und den Bauinvestitionen das Wirtschaftswachstum angekurbelt.

Der neue US-Präsident Donald Trump hat wiederholt angekündigt, die US-Märkte abzuschotten. Viele Ökonomen sehen dies als Risiko für den Welthandel und damit auch für die deutschen Exporteure. Das Münchner Ifo-Institut konnte in seiner jüngsten Umfrage zum Geschäftsklima bei Unternehmen allerdings keinen negativen „Trump-Effekt“ feststellen.