TokioDie japanische Notenbank hält an ihrer Politik des lockeren Geldes fest. Das entschied die Bank von Japan am Dienstag nach dem Abschluss zweitägiger Beratungen. Der Strafzins für Einlagen von Finanzinstituten bleibt erwartungsgemäß bei minus 0,1 Prozent. Er soll helfen, die Kreditvergabe anzukurbeln und so für Preisauftrieb zu sorgen.

Die Notenbank bekräftigte die Erwartung, dass eine stetige wirtschaftliche Erholung die Inflationsrate in Richtung des Ziels von zwei Prozent bringen werde. Dazu werden keine zusätzlichen Anreize für nötig erachtet. Fallende Preise haben die Wirtschaft des Landes lange gelähmt.