BerlinBeflügelt von anziehenden Geschäften stocken die Unternehmen im Euro-Raum ihr Personal derzeit kräftig auf. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Markit-Umfrage unter rund 4000 Firmen für Januar hervor. „Der Stellenaufbau fiel dank der optimistischeren Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist so kräftig aus wie seit neun Jahren nicht mehr“, sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson. „Die Erwartungen der Unternehmen sind momentan so positiv wie zuletzt vor viereinhalb Jahren, was verdeutlicht, dass die Firmen die politischen Risiken weitgehend ausblenden.“ Sie konzentrierten sich vielmehr darauf, den Umsatz anzukurbeln.

Der Markit-Einkaufsmanagerindex, der Dienstleister und Industrie zusammenfasst, fiel zwar minimal um 0,1 auf 54,3 Punkte. Das Barometer blieb aber weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. „Die Euro-Zone hat einen starken Jahresauftakt hingelegt“, sagte Williamson. Während das Wachstum der Service-Branche weitgehend stagnierte, beschleunigte es sich in der Industrie zum Vormonat so stark wie seit rund sechs Jahren nicht mehr.