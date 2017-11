Der Wirtschaftsboom in Deutschland geht nach Einschätzung der Bundesbank weiter. „Getragen von der florierenden Industriekonjunktur dürfte die deutsche Wirtschaft auch im Jahresschlussquartal 2017 auf kräftigem Expansionskurs bleiben“, schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht November, der am Montag veröffentlicht wurde.

Die Stimmung der gewerblichen Wirtschaft sei auf Rekordniveau, die Auftragslage in der Industrie ausgezeichnet. „Insbesondere der zuletzt sehr starke Auftragszufluss im Verarbeitenden Gewerbe spricht dafür, dass die industrielle Erzeugung weiter erheblich zur gesamtwirtschaftlichen Aktivität beitragen wird.“