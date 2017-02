LondonDie wegen des Pfund-Verfalls nach dem Brexit-Referendum anziehende Inflation verdirbt den Briten zunehmend die Kauflaune. Das Barometer für die Verbraucherstimmung fiel im Februar um einen Zähler auf minus sechs Punkte, wie die GfK-Marktforscher am Dienstag zu ihrer monatlichen Umfrage mitteilten. Ein anderer Indikator weist in die gleiche Richtung: Das von YouGov und dem Centre for Economics and Business Research (Cebr) ermittelte Konsumbarometer fiel von 109,6 auf 109,4 Zähler.