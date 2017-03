TokioDie Bank von Japan hat ihre geldpolitischen Stellschrauben am Donnerstag nicht verändert. Wenige Stunden nach der Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed teilte die japanische Notenbank in Tokio mit, sie belasse ihren Strafzins auf Einlagen von Finanzinstituten bei 0,1 Prozent und strebe mit ihren groß angelegten Anleihekäufen weiterhin eine Rendite von null Prozent auf zehnjährige Staatsanleihen an.