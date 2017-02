FrankfurtEZB-Vizechef Vitor Constancio hat sich für die Schaffung von öffentlich gestützten "Bad Banks" ausgesprochen, um den Berg an faulen Krediten abzubauen. Die Errichtung einer wahren europäischen "Bad Bank" würde im gegenwärtigen Umfeld auf Hindernisse stoßen, sagte Constancio am Freitag auf einer Veranstaltung in Brüssel. Ein Schritt nach vorne könne es daher sein, wenn man eine europäische Blaupause für die Nutzung von Bad Banks auf Länderebene vorgeben würde. Europas Geldhäuser, vor allem in Südeuropa, leiden unter faulen Krediten von mehr als einer Billion Euro.