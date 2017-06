WirtschaftsWoche: Professor Kooths, die Steuerquellen in Deutschland sprudeln, der Staat schwimmt im Geld. Was soll der Finanzminister mit den Einnahmeüberschüssen machen?

Stefan Kooths: Die Überschüsse sind eine Folge der guten Konjunktur. Die Wirtschaft wächst derzeit schneller als im langjährigen Durchschnitt. Wir erwarten für dieses Jahr ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 1,7 Prozent. Dazu kommt, dass der Staat auf der Ausgabenseite von den niedrigen Zinsen profitiert, die ihm nicht zuletzt die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank beschert. Beides, Konjunktur und Zinsen, werden aber nicht ewig so günstig für den Staat bleiben. Unter stabilitätspolitischen Gesichtspunkten sollte der Finanzminister mit den Einnahmenüberschüssen daher in erster Linie Schulden tilgen.