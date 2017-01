Manche sagen, gerade Deutschland müsse sich nun ohnehin in Demut üben. Schließlich sei unser Exportüberschuss für viele Probleme mitverantwortlich. Stimmt das?

Ich glaube eher, dass wir in Deutschland gerade die Quittung dafür bekommen, wie wir in den Verhandlungen zum transatlantischen Abkommen TTIP agiert haben. Wir waren skeptisch gegenüber TTIP, weil wir uns um Standards, Kultur und das typisch Europäische gesorgt haben. Donald Trump macht genau dasselbe, nur mit einer anderen Begründung: Er will das Amerikanische verteidigen, was immer das heißt und wie diffus heutzutage derartige Nationalismen auch sein mögen. Mit Strafzöllen hat er ein Instrument dafür gefunden. Unser Erschrecken über Trump ist deshalb scheinheilig.