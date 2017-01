Die EZB dagegen führt die derzeit steigende Inflation vor allem auf den höheren Ölpreis zurück - und hält diesen Effekt für temporär. Sie will abwarten, ob sich der Aufwärtstrend stabilisiert. Zu Jahresbeginn 2016 war der Ölpreis unter 30 Dollar pro Barrel gerutscht - inzwischen notiert er bei rund 55 Dollar. Da der Ölpreis Anfang 2016 so niedrig war, steigen die Preise im Vergleich nun stärker. Die um besonders schwankungsanfällige Güter wie Tabak, Lebensmittel und Energie bereinigte Inflation, die so genannte Kernrate, legte um 0,9 Prozent zu.

Markant an der Entwicklung sind die Unterschiede im Euroraum. Während im Dezember vor allem in Deutschland die Inflation anstieg, war jetzt Spanien Spitzenreiter. In der viertgrößten Volkswirtschaft des Währungsraumes stiegen die Preise im Januar um drei Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In Frankreich lag das Plus immerhin bei 1,6 Prozent und in Deutschland bei 1,9 Prozent.