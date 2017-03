FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) dürfte Insidern zufolge ihre Ausleihe von Staatsanleihen vorerst nicht weiter ausdehnen. Die politischen, rechtlichen und technischen Hürden dafür seien zu hoch, sagten mehrere mit den Planungen vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Deshalb sei die Chance sehr gering, dass die EZB ihre Leihgeschäfte demnächst hochfahren werde. Diese wollte sich dazu nicht äußern. Die Frankfurter Währungshüter geben an diesem Donnerstag ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt.

Experten fürchten Ende März wieder Engpässe am Markt für Staatsanleihen, wenn Banken ihre Bücher für das erste Quartal schließen und deshalb wenig Interesse an Leihgeschäften untereinander haben dürften. Die EZB hat bislang Staatsanleihen im Wert von mehr als 1,4 Billionen Euro gekauft, um damit für Inflation zu sorgen. Das sorgt für Engpässe am Markt. Banken benötigen Staatsanleihen beispielsweise als Pfand für Clearinghäuser, wo sie Finanzgeschäfte mit anderen Parteien abwickeln.