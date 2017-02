SingapurDie US-Notenbankerin Loretta Mester hat sich für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen. Sie würde sich damit wohlfühlen, sollte die amerikanische Wirtschaft weiter wie bisher wachsen, sagte die Chefin der Fed-Filiale in Cleveland am Montag bei einer Zentralbankveranstaltung in Singapur. Sie begründete dies auch mit der Inflation: Die Teuerungsrate sei zunächst von gesunkenen Ölpreisen und dann vom erstarkten Dollar gebremst worden. „Dies sind durch, und der Inflationstrend zeigt nach oben“, sagte Mester, die in diesem Jahr im Offenmarktausschuss nicht stimmberechtigt ist.