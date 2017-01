Rund die Hälfte der Teilnehmer sei von einer expansiveren Haushaltspolitik ausgegangen, hieß es in den Protokollen. Trump, der am 20. Januar die Amtsgeschäfte übernehmen soll, hatte im Wahlkampf billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur und Steuererleichterungen angekündigt, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Experten hatten zuletzt bereits darauf hingewiesen, mit den Plänen des Republikaners steige auch das Risiko, dass die US-Wirtschaft überhitzen und der Preisauftrieb außer Kontrolle geraten könne.