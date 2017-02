PhiladelphiaDer US-Notenbanker Patrick Harker hält drei moderate Zinserhöhungen in diesem Jahr für angemessen. Der Chef des Fed-Ablegers von Philadelphia sagte am Dienstag, dass er jeweils Zinsschritte von jeweils 25 Basispunkten erwarte. Die US-Wirtschaft sei fast wieder auf einem normalen Niveau, begründete er seine Ansicht. Außerdem nehme die Inflation zu und der Arbeitsmarkt sei gesund. Kräftige Verbraucherausgaben dürften in diesem Jahr zu einem Wirtschaftswachstum von zwei Prozent führen. Zudem zeige die chinesische Wirtschaft Anzeichen einer Stabilisierung und auch in anderen Teilen der Welt gehe es konjunkturell aufwärts. Harker ist in diesem Jahr bei Zinsentscheidungen der Federal Reserve stimmberechtigt.