WashingtonDie US-Notenbank Federal Reserve überweist dem Finanzministerium für 2016 weniger Geld als ein Jahr zuvor. Grund seien unter anderen die höheren Zinszahlungen auf Überschussreserven von Geschäftsbanken, teilte die Zentralbank am Dienstag mit. Nach vorläufigen Schätzungen gehe die Fed von 92 Milliarden Dollar aus, die sie nach Washington transferieren werde. 2015 hatte die Fed die Rekordsumme von 97,7 Milliarden Dollar an die Behörde weitergereicht. Die Notenbank verfügt über eine Reihe von Einnahmequellen. So fließen der Fed auch Zinsen aus umfangreichen Portfolios an Anleihen zu.