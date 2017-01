CaracasDie Verbraucherpreise in Venezuela sind im vergangenen Jahr vorläufigen Daten der Zentralbank zufolge um 800 Prozent gestiegen, so stark wie noch nie in der Geschichte des südamerikanischen Landes. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte um 18,6 Prozent und damit so stark wie seit 13 Jahren nicht mehr, wie aus den Zahlen hervorgeht, die die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag einsehen konnte. Einer der Gründe für den Niedergang ist der Fall des Ölpreises. Venezuela erwirtschaftet nahezu alle seine harten Devisen durch das Ölgeschäft. Die Zahlen müssen von der Zentralbank-Führung bestätigt werden und können sich daher noch ändern.