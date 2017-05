Spätestens seit dem kalkuliert-schlüpfrigen aber wohl gerade deshalb so populären Werbespot mit der Seglerin, die frisch dem Meer entstiegen ihre Kreditkarte aus dem Badeanzug fischt, wissen wir: Die schlanken Freunde aus Plastik sind keine nüchternen Zahlungsmittel, sondern vielmehr Statussymbole, mit denen ihre Nutzer zeigen können, wer sie sind. Am besten bonitätsstark, polyglott und kosmopolitisch. So wollen wir alle gern sein. Und wer eine namhafte Kreditkarte an den Tresen schmiegt, signalisiert damit zumindest den Anspruch, zum Jetset der betuchten und vielsprachigen Weltbürger zu gehören.