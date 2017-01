Solange die Aussicht gut ist, dass Italien seine Schulden in der Kneipe, also seine Verpflichtungen im Eurosystem, künftig wieder abtragen wird, kann der deutsche Steuerzahler, der entsprechende Forderungen an das Eurosystem hat, beruhigt sein. Jedoch sind in Italien eurokritische Parteien auf dem Vormarsch und es ist keineswegs sicher, dass das Land nicht aus der Europäischen Währungsunion austreten wird. Es ist denkbar, dass der italienische Staat dann eher den Bankrott der Banca d‘Italia hinnimmt, die als eigenständige Aktiengesellschaft mit erheblicher privater Beteiligung aufgestellt ist, als deren Verbindlichkeiten gegenüber dem Eurosystem zu honorieren.

Die italienischen Verpflichtungen innerhalb des europäischen Target2-Zahlungsverkehrssystems betrugen im Oktober rund 360 Milliarden Euro. Der Anteil Deutschlands am Kapital der EZB beträgt ohne Italien rund 31 Prozent. Bei einem Ausfall der italienischen Schulden an das Eurosystem käme also ein Verlustanteil von rund 112 Milliarden Euro auf den deutschen Steuerzahler zu.